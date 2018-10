Tolentino (Macerata), 5 ottobre 2018 – Dopo dieci anni, la stagione teatrale di Tolentino torna finalmente a casa: il palcoscenico del Teatro Vaccaj, da poco riconsegnato alla città e all’intero territorio, è pronto ad ospitare un nuovo cartellone carico di emozioni. La scelta dei cinque spettacoli in abbonamento è stata mossa da un filo conduttore semplice, profondo, che racchiude l’essenza stessa dell’esperienza teatrale: raccontare ed ascoltare storie. Il primo appuntamento è con Big Fish – il musical (11 ottobre in abbonamento, 12-13-14 ottobre repliche speciali): la storia straordinaria di Edward Bloom, un padre incredibile, è raccontata tra parole musiche e danza. A vestire il ruolo del protagonista Giampiero Ingrassia. Il 12 ottobre, alle 18, il cast incontrerà il pubblico per raccontare da vicino lo spettacolo.

A dicembre si prosegue con un volto noto della televisione: Daniele Pecci rilegge con attenzione e spirito innovativo un grande classico del teatro italiano, Il fu Mattia Pascal (19 dicembre), conservando l’ironia e i dubbi esistenziali dell’autore siciliano. Si prosegue, quindi, con Cognate – Cena di famiglia (30 gennaio), un’irresistibile commedia contemporanea che rivela, con ironia e leggerezza, le diversità dell’animo umano. Protagoniste Anna Valle, Guenda Goria, Anna Zago. A febbraio sarà la volta di Casalinghi Disperati (12 febbraio), una commedia frizzante e coinvolgente con Nicola Pistoia, Gianni Ferreri, Max Pisu, Danilo Brugia che racconta con sguardo attento e sensibile una realtà sociale sempre più attuale. Chiude la rassegna Maria Amelia Monti, che porta per la prima volta in palcoscenico la famosa detective nata dalla penna di Agatha Christie. Miss Marple, giochi di prestigio (10 marzo), reduce da un tour fortunatissimo con numerosi sold out, sottolinea con ironia e leggerezza le ridicole passioni da cui nessuno è immune.

Imperdibili anche i cinque appuntamenti fuori abbonamento. Cantando Sotto la pioggia (4 novembre), l’esilarante commedia portata sullo schermo da Gene Kelly rivive nella versione del Centro Teatrale Sangallo. Non può certamente mancare un omaggio a Nicola Vaccaj, a 170 anni dalla morte: l’Associazione Marche Musica, con il contributo di Regione Marche all’interno della rassegna Vibrazioni Armoniche (30 novembre), che porta la grande musica nei luoghi colpiti dal sisma, propone un suggestivo concerto con arie da camera di raro ascolto del compositore tolentinate, eseguite dal duo di grande esperienza Carletti-Sollini, che ha realizzato la prima incisione mondiale di arie da camera di Nicola Vaccaj, pubblicate da Concerto. Questa è la vita che sognavo da bambino? (12 dicembre) è un one-man show con Luca Argentero. L’affascinante e poliedrico attore, diretto da Edoardo Leo racconta le storie di tre grandi personaggi sportivi, che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina.

Gli studenti del laboratorio del “Teatro Classico” dell’I.I.S. “F. Filelfo” di Tolentino, diretti dalla regista Gabriela Eleonori, portano in scena Pseudolus (30 marzo), una delle commedie plautine più comiche in assoluto, rivisitata con atmosfere da musical. Completa l’offerta teatrale una proposta in danza: la Compagnia Artemis Danza/Monica Casadei traduce nel linguaggio della danza uno dei melodrammi più famosi di Giuseppe Verdi, Traviata (13 aprile), che vedrà il coinvolgimento anche degli allievi del Liceo Coreutico di Tolentino.



Per informazioni e biglietti: info@teatrovaccaj.it – www.teatrovaccaj.it – Facebook/TeatroVaccaj AMAT 071 2072439 – www.amatmarche.net On Line www.vivaticket.it Call Center dello Spettacolo delle Marche 071 2133600.