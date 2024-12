Capodanno a Macerata e in provincia tra musica, show e ciaspolate: la guida

Macerata, 28 dicembre 2024 – Cosa fare a Capodanno a Macerata e in provincia. Concerti, spettacoli, feste in piazza con ingresso libero e gratuito, e ciaspolate ed escursioni sui Sibillini (su prenotazione). Sono tanti gli appuntamenti per la notte di San Silvestro per salutare insieme il 2024 e dare il benvenuto al 2025.

Macerata

Piazza della Libertà, nel capoluogo di provincia, ospiterà una festa all’insegna del divertimento, dell’animazione e dello stare insieme. Il 31 dicembre l’amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco, ha organizzato il Capodanno con la castagnata e la diretta di Radio Linea che proporrà il dj set “Disco Time – Viaggio nel tempo” in compagnia di Eddy Masterjoy in consolle, del vocalist David Romano e della cantante Mary Scotto. Gadget, mascotte e corpo di ballo animeranno la serata al ritmo dei grandi successi degli anni ‘90 e 2000. A partire dalla mezzanotte la piazza ospiterà anche uno special guest: Marco Melandri. Il campione di motociclismo vestirà i panni del dj. Come previsto dal regolamento di polizia locale, saranno vietati i botti.

San Severino

Serata magica, dalle 22.30 in piazza del Popolo a San Severino, con Moon Dance, la party band che farà ballare tutti con uno spettacolo travolgente. E ancora, dj Spyne di Radio 105, brindisi di mezzanotte e spettacolo pirotecnico. La serata sarà presentata da Marco Moscatelli, con la regia di Fabbricaeventi.com, e una struttura con palco coperto per garantire divertimento e comfort.

Porto Recanati

Martedì, in piazza Brancondi a Porto Recanati, dalle 23 si festeggia con “Easy Pop, la storia del jukebox”: basta scegliere la propria canzone preferita tra gli anni ‘50-60-70-80-90 e prepararsi a ballare. Al posto dei dischi, è proprio il gruppo musicale a suonare i brani dal vivo, impreziosendoli con storie e aneddoti su quell’epoca. Uno spettacolo per tutti i gusti. “Vogliamo farvi assaporare – dice la band – la bellezza di ascoltare, ballare e divertirsi davanti a un jukebox come accadeva tanto tempo fa, quando servivano solamente una monetina e una gran voglia di allegria”. Sarà festa anche oggi e domani. Questa sera piazza Brancondi ospiterà il Christmas Special Event: dalle 20 alle 2 dj Nicola Pigini accenderà la serata. Domani il centro del paese si animerà fin dal mattino; in corso Matteotti, dalle 9 alle 20, mercatini di Natale in collaborazione con Mylove Eventi. Alle 16.30, sempre in corso Matteotti, si terrà l’Oreste Castagna Show, con laboratori creativi per tutta la famiglia, per poi proseguire con Charly Parrot che offrirà uno spettacolo itinerante, capace di intrattenere grandi e piccini.

Sarnano

Martedì, dalle 12 e per tutta la giornata, verrà allestita un’area food (attrezzata con posti a sedere al coperto e riscaldamento) dove sarà possibile mangiare e bere. Non mancherà la pista di pattinaggio su ghiaccio, Sarnano on Ice. Per tutta la giornata intrattenimento musicale. Questo il programma: dalle 17.30 per i più piccoli ci sarà “Clown Red Penny” insieme alla sua compagnia di animazione e truccabimbi. Dalle 18 magia e illusionismo in piazza con Mr Magic. Dalle 20 spettacolo comico con Piero Massimo Macchini in Radical Grezzo. Alle 21.30 concerto di Notte Italiana con Paolo Petrini s’Band e i successi di ieri e di oggi. Dalle 23.30 dj set di Multiradio, Giusi Minnozzi & dj Alessio Beat ‘70-80-90. Da mezzanotte e mezza piazza diventa una discoteca con Giusi Minnozzi & dj Dok. L’iniziativa è organizzata da Abbadia 6.5 col patrocinio del Comune.

Bolognola

Una ciaspolata facile, organizzata da Live Trekking, nella bellissima faggeta Macchia Tonda di Bolognola, con il suo “Grande Faggio”, uno dei più grandi di tutto il Parco nazionale dei Sibillini. Un luogo meraviglioso con affacci sulle cime dei leopardiani Monti Azzurri. Il ritrovo, martedì, è alle 9.30 a Pintura di Bolognola. L’escursione è lunga 5 chilometri, con un dislivello di 200 metri, per una durata di circa 3 ore. Abbigliamento: scarpe da trekking, pantaloni, maglia, pile, giacca, k-way, zaino, berretto. Pranzo e bevande al sacco (acqua almeno 1 litro). I posti sono limitati. Obbligatoria la conferma tramite messaggio, whatsapp, chiamata, mail o Instagram, info@livetrekking.it.

Treia

Martedì, alle 16.30, il ritrovo è al Bar ristorante Oh! San Lorenzo (breve spostamento in auto di circa 1,5 chilometri per raggiungere il luogo di partenza dell’escursione). A seguire partenza per l’escursione. Tra boschi e sentieri si raggiungerà la Roccaccia, i ruderi che dominano Monte Acuto e dai quali si possono ammirare tutti i borghi marchigiani illuminati da Treia fino alla costa adriatica. Durata, tre ore. Alle 21.30 cenone di Capodanno: il cuoco di OH! delizierà i partecipanti con i suoi piatti e a mezzanotte brindisi sotto le stelle. L’iniziativa è targata Marche Active Tourism.

Fiastra

Ritrovo alle 16 a Fiastra. “Per questa proposta siamo partiti dalla cena: un antico casale colonico dove calore e ospitalità accolgono gli ospiti e la cucina tipica marchigiana ricorda quella dei nonni – spiegano gli organizzatori di Marche Active Tourism –. Chi vuole trascorrere l’ultimo giorno dell’anno all’insegna di genuinità e tradizione, qui si troverà bene. Veniamo all’escursione: uno dei più famosi itinerari dei Sibillini, delle Marche e non solo, immerso nella splendida cornice del lago di Fiastra, apprezzato per la varietà degli ambienti e per le suggestive forme e colori delle Lame Rosse, formazioni rocciose caratterizzate da piccoli canyon e pinnacoli. Si raggiungono le Lame Rosse nel tardo pomeriggio. Il ritorno sarà magico, nella fatata atmosfera del bosco di notte, illuminando il sentiero con le torce frontali”.