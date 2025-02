Cuori e frasi d’amore per le vie del centro. Un premio per le foto

Macerata, 10 febbraio 2025 – “Tolentino, un amore di città!”, è stata ribattezzata così dall’associazione Tolentino Commercio Centro Storico. I negozianti del centro hanno organizzato un contest di San Valentino. Hanno decorato le loro vetrine con cuori speciali e frasi d’amore; per partecipare al concorso, basta trovare il cuore con la frase preferita, scattarsi una foto davanti alla vetrina insieme alla persona che si ama, condividerla su Instagram con l’hasthag #amoreatolentino e taggare Tolentino commercio centro. La foto con più like vincerà un regalo speciale dal negozio dove è stata scattata. Il concorso è valido fino a domenica prossima. Il vincitore verrà annunciato lunedì 17 febbraio.

Non solo contest. Passeggiando per le vie pedonali di via Bonaparte – con tanto di panchina dell’amore – e via della Pace, si può ammirare un’esplosione di romanticismo con tanti cuori appesi per altrettante frasi d’amore.

Il Comune ha sostenuto questa bella idea dei commercianti del centro storico.

“Il San Valentino a Tolentino è nato dall’impegno e dalla passione di noi commercianti, che abbiamo unito le forze per regalare un’esperienza unica, ricca di emozioni e sorprese – spiega l’associazione -. Ogni dettaglio è stato pensato con cura per rendere la città ancora più accogliente e romantica, perché crediamo nell’amore in tutte le sue forme… e nell’amore per il nostro territorio! Un ringraziamento speciale a "La Cornice" e "La Linotype" per essersi occupati con dedizione della realizzazione dell’evento, alla presidente dei commercianti del centro storico (Monica Fammilume, ndr) per l’ideazione e un sentito grazie a Comune, Assm e Pro Loco per il loro supporto”.