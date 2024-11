Degustazioni e mercatini per Natale a Macerata, pista di ghiaccio ai giardini Diaz

Macerata, 12 novembre 2024 – Al via i preparativi per le feste di Natale: mercatini, concerti, pista di pattinaggio e ulteriori novità in continua evoluzione animeranno come da tradizione il centro storico della città fino ai giardini Diaz. “I classici eventi natalizi saranno spiegati a breve nel programma completo – spiega Laura Laviano, assessore alle Attività produttive –, ma accanto a questi c’è già una prima grande novità: l’iniziativa gastronomica “Tipicità”, normalmente svolta a settembre, quest’anno darà il via ai festeggiamenti di Natale tra il 5 e il 7 dicembre”. Tema del festival gastronomico sarà “I linguaggi della tipicità”, con piazza Mazzini come punto di ritrovo principale.

“Piazza Mazzini diventa simbolo della biodiversità – continua Laviano –. Protagonisti saranno i giovani dell’Istituto tecnico-agrario Garibaldi che proporranno i loro prodotti con degustazioni e dimostrazioni, arricchendo le tradizionali iniziative del periodo di festa. Per l’occasione si riapre anche la collaborazione con i locali: il tema sarà l’interpretazione dei linguaggi del cibo, e ogni attività potrà proporre eventi speciali durante tutto il periodo dell’avvento, fino al 22 dicembre. Per i locali aderenti sono previsti i soliti benefit, a partire dalla promozione digitale e cartacea”.

Un forte sodalizio tra uno dei maggiori eventi gastronomici maceratesi e i festeggiamenti di fine anno che come d’abitudine illumineranno il centro città, godendo di importanti collaboratori e sostenitori. Aggiunge l’assessore: “Anche quest’anno si è rinnovata la collaborazione con Confartigianato, Coldiretti, l’Università di Macerata, il liceo classico Leopardi, l’Istituto agrario Garibaldi, l’Associazione commercianti Macerata e l’associazione culturale Amanuartes. L’intenzione è ampliare i festeggiamenti ai giardini Diaz, riportando in vita le zone meno considerate”.

A confermare il lavoro in atto anche Paolo Perini, presidente dell’Associazione commercianti di Macerata. “Il programma degli eventi è molto vasto e variegato, pensato in collaborazione con l’assessorato alle Attività produttive e con associazioni e realtà del luogo – dice Perini –. Avremo mercatini, proposte di musica classica, eventi in piazza, trekking urbano e concerti gospel, accanto a eventi ancora in via d’organizzazione. Appuntamento imperdibile, il 20 dicembre al ristorante Palace, la cena di beneficenza con l’ospite Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale. Parte del ricavato della cena sarà devoluto a due splendide realtà locali che lavorano a sostegno di bambini e ragazzi autistici: Astuta Ability Accademy Aps e Omphalos Autismo & Famiglie Odv” (prenotazione obbligatoria al 351.6185716).

Giuseppe Romano, presidente dell’Associazione commercianti del centro storico, aggiunge: “In collaborazione con i ragazzi del liceo artistico Cantalamessa, il 14 e 15 dicembre sarà proiettato un videomapping sulla chiesa di San Paolo”. Per gli eventi in programma in piazza Mazzini, essenziale la partecipazione dell’associazione culturale Amanuartes. “Organizzeremo esposizioni e laboratori – afferma Graziana Sopranzetti dell’associazione –.Tra le iniziative, anche la casa di Babbo Natale in cui i piccoli potranno ascoltare storie, scrivere e imbucare le loro letterine. Inaugureremo il 7 dicembre, saremo aperti tutti i pomeriggi durante la settimana e tutto il giorno il sabato e la domenica. Ad anno nuovo, questa lascerà il posto alla casa della Befana”. Tra le novità, si pensa di riportare la ruota panoramica ai giardini Diaz, che quest’anno accoglieranno anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio.