Festa dell’Europa a Macerata: aperitivi in 68 locali. Poi mostre, incontri e concorsi

Macerata, 1 maggio 2025 – Da giovedì prossimo torna a Macerata la festa dell’Europa. La tre giorni di aperitivi, arricchita da mostre, concorsi e tante altre iniziative collaterali è stata presentata dalla giunta comunale, che ha elencato gli eventi in programma riguardanti cibo, scienza, formazione, educazione stradale, artigianato e cultura. “La festa dell’Europa sarà occasione per sviluppare approfondimenti relativi a quelli che sono i canali di rete e di comunicazione all’interno dell’Europa per i giovani”, hanno sottolineato unanimemente gli assessori Francesca D’Alessandro, Katiuscia Cassetta, Riccardo Sacchi, Laura Laviano e Marco Caldarelli. Per giovedì è prevista anche la presenza del ministro per gli affari europei Tommaso Foti alla mostra “L’Italia in Europa, l’Europa in Italia”, visitabile lungo tutta la tre giorni agli Antichi Forni, promossa dalla presidenza del consiglio dei ministri: grazie alla scuola di dottorato dell’Università di Macerata e ai volontari del Servizio civile, sarà possibile partecipare per le scuole anche con visite guidate.

Foti sarà alle 10.30 al teatro Lauro Rossi per partecipare alla premiazione del concorso “L’Europa per Me”, dove protagonisti saranno le studentesse e gli studenti di scuole medie e superiori di Macerata. Intervistato dal giornalista Raffaele Vitali, il ministro dialogherà con gli studenti sul significato e sull’opportunità dell’essere cittadini europei. Per gli aperitivi, i locali che proporranno piatti tipici dei vari Paesi del Vecchio Continente saranno 68. Una novità riguarda il villaggio irlandese con prodotti tipici del paese verde in viale Indipendenza a Santa Croce. Altra importante novità è quella dei bus navetta che, partendo dal parcheggio dell’Eurospin di via Roma, dal parcheggio di Fontescodella, da quello dell’Oasi e dallo stadio Helvia Recina arriveranno a porta Mercato, a Rampa Zara e ai Cancelli, disponibili sabato dalle 20 alle 2.

La festa è organizzata con la collaborazione di diverse realtà: Regione, Unimc, il progetto “Stammi Bene”, il Centro di documentazione europea e lo spazio sperimentale giovanile Altrove. Main sponsor dell’evento sono Confartigianato, Projectfin Srl, Bcc Recanati e Colmurano, Varnelli e Minerva studi. L’assessore Caldarelli ha evidenziato che questa edizione “avrà un rilievo nazionale. La festa è trasversale, coinvolgendo praticamente tutti gli assessorati”. D’Alessandro ha sottolineato “la qualità delle iniziative riguardanti il rapporto tra realtà territoriale ed europea”. Laviano ha precisato che importante è “la collaborazione con l’Ast per il rispetto della sicurezza alimentare”, annunciando che “una giuria d’eccellenza, presieduta da Alberto Monachesi, valuterà in anteprima i piatti di 16 locali, e due influencer rilanceranno sui loro canali i prodotti”. L’assessore Sacchi ha poi ringraziato gli uffici per il lavoro svolto, evidenziando che “la festa oggi ha una struttura importante, con un corollario di eventi che danno il senso di connessione con i valori europei”. Anche il rettore John McCourt si è espresso raccontando che “il professor Gianluca Contaldi ha organizzato un convegno sull’intelligenza artificiale che ha ricevuto numerose proposte di intervento (giovedì dalle 14.30 alle 19.30, venerdì dalle 9.30 alle 13.30 al Polo Pantaleoni). In questa festa c’è tutto il senso dell’Europa, che spinge con numerosi bandi lo studio e la ricerca, nonché il progetto Erasmus”.