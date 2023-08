Festa di San Giuliano 2023 a Macerata: il programma dei quattro giorni di spettacoli gratuiti

Macerata, 11 agosto 2023 – Prenderanno avvio lunedì 28 agosto i festeggiamenti per San Giuliano. La festa del patrono, che cade giovedì 31, sarà accompagnata da un ricco programma di eventi su quattro giorni centrati in piazza della Libertà, dove si terranno concerti, dj set e spettacoli.

Simbolo della festa il fischietto di terracotta, che grazie al Cif (Centro italiano femminile), sarà in mostra in alcuni negozi e in vendita alla bancarella delle tradizioni. L’organizzazione della festa di San Giuliano è a cura della Pro loco. Le classiche bancarelle, che quest’anno saranno circa 300, si troveranno mercoledì e giovedì tra il centro storico, corso Cavour, viale Puccinotti, viale Trieste, piazza Annessione, via Garibaldi, via Lauri, via Matteotti e piazza Battisti.

"La festa di San Giuliano è la festa maceratese per eccellenza, l’evento principale delle tradizioni contadine e della nostra cultura culinaria. Si avverte il senso di appartenenza dei maceratesi alla propria collettività. Veniamo da anni difficili, riprendere appieno questa tradizione è motivo di grande allegria" ha detto la vicesindaco Francesca D’Alessandro.

"Avremo come ogni anno, per San Giuliano Ospitaliere, delegazioni delle città gemellate con Macerata - ha aggiunto il sindaco Sandro Parcaroli -, ossia Weiden in Germania, Issy Les Moulineaux in Francia e Floriana, su Malta. Poter festeggiare il patrono in tranquillità per quattro giorni è una cosa bella e non scontata".

"La Pro loco Macerata è onorata di essere parte attiva di questi festeggiamenti, che da sempre rappresentano un momento importante per tutti i maceratesi - ha dichiarato il presidente della Pro loco Luciano Cartechini -, inizieremo già dal 24 con una mostra di pittura agli antichi forni. Tra complessi musicali e band, ci sarà spazio anche per iniziative dedicate ai bambini e per la presentazione delle squadre sportive maceratesi. Tutti gli spettacoli previsti, poi, sono gratuiti".

La tradizione del fischietto di terracotta

"Il fischietto di terracotta, giocattolo dei bambini di una volta, è uno degli oggetti simbolo della tradizione. Questi fischietti, che riproduciamo da oltre vent’anni, erano prodotti con i rimasugli di creta dei cocciari - ha anticipato Francesca Marinelli, presidente Cif -, tutti i bambini aspettavano il momento di San Giuliano per averlo. I fischietti, che in genere rappresentano carabinieri o mestieri tradizionali, ci vengono chiesti anche da diversi collezionisti. Quest’anno saranno in vendita mercoledì 30 e giovedì 31 agosto in piazza della Libertà e rappresenteranno ’lu fornà’, il fornaio, che porta con sé, nella riproduzione di quest’anno, le ciambelline. Ce ne sono 400 pezzi, è possibile anche prenotarli".

"Il programma di quest’anno guarda con molta attenzione al mondo associativo della città - ha svelato l’assessore agli Eventi Riccardo Sacchi -. La grafica è stata curata da un addetto del comune, Emilio Antinori. Grazie agli uffici municipali, alla Pro loco, al Cif e a quanti collaborano, porteremo in piazza della Libertà persone di tutte le età, con tipi di spettacoli vari ed un programma che guarderà al popolo nell’ottica dell’o spitalità più piena e ampia possibile. Come sempre, i maceratesi dovranno essere soddisfatti dei quattro giorni di festa per il patrono San Giuliano".