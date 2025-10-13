Lo spettacolo del foliage a Canfaito, i parcheggi tornano a pagamento

San Severino Marche (Macerata), 13 ottobre 2025 – Con l’avvicinarsi del periodo più magico e affascinante per la Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito, torna il parcheggio a pagamento all’interno della faggeta. La disposizione arriva dal Comune di San Severino, in vista del culmine del fenomeno del foliage che attrae ogni anno migliaia di visitatori e appassionati di fotografia.

La Riserva, nota per le sue vaste faggete e per custodire il faggio più antico delle Marche da tempo inserito tra gli alberi monumentali d'Italia, si tinge in autunno di spettacolari colori che vanno dal giallo ocra al rosso scarlatto e marrone. Da qualche anno il Comune ha disposto la sosta a pagamento, quest’anno per un totale di dieci giornate.

Per il mese di ottobre: domenica 19, domenica 26, venerdì 31. Per il mese di novembre: sabato 1, domenica 2, sabato 8, domenica 9, sabato 15, domenica 16 e domenica 23. Il parcheggio a pagamento sarà attivo dalle 8 alle 20. La sosta è tassativamente vietata dalle 20 alle 8.

Queste le tariffe: auto, camper, motorhome e van 5 euro, motocicli e veicoli al servizio di persone invalide con contrassegno europeo gratuito. Si specifica che è vietato l'ingresso ad autocarri e autobus.

Per godersi pienamente la faggeta e i suoi spettacolari colori si consiglia di privilegiare giornate diverse da quelle indicate.

Si ricorda che è severamente vietata la sosta in aree diverse da quella specificatamente indicata dalla segnaletica come parcheggio e che il campeggio e il bivacco sono sempre vietati.