Una mostra dedicata alle donne di Sarnano: l'idea di Marta Giovannini

Sarnano, 5 marzo 2025 – Non la solita mimosa. Ma una mostra, per ricordare alle sue concittadine quanto valgono. Un regalo da una donna, Marta Giovannini, ad altre donne. È nata così l’idea per ‘Donne di Sarnano. Volti e storie di vita e lavoro’, con le fotografie di Marta Giovannini appunto: l’inaugurazione, il giorno della Festa della Donna, sabato 8 marzo alle 17, al loggiato di via Roma galleria Mariotti, sarà accompagnata dalla voce della cantante lirica Elisa Biaggi. L’esposizione resterà aperta al pubblico per tutti i weekend di marzo con orario 10-13, 16-19. L’ingresso è gratuito. La mostra, ideata e autofinanziata dalla cartoleria Il Fantabosco, ha il patrocinio del Comune.

Chi è Marta Giovannini

Marta Giovannini dal 2019 (poco prima della pandemia) è titolare della cartoleria Il Fantabosco e sta studiando fotografia (il compagno, Fabio Pazzelli, è un fotografo professionista); questa è la sua grande passione.

12 foto Marta Giovannini, titolare della cartoleria ‘Il Fantabosco’ ha lanciato l'iniziativa: "Un omaggio alle donne di Sarnano e una dichiarazione d'amore per il nostro territorio"

L’iniziativa per la Festa della donna

Di solito, gli anni passati, per la festa della Donna aveva pensato a piccoli omaggi. Ma quest’anno ha voluto dare vita a qualcosa di speciale. Subito dopo l’Epifania ha lanciato su Facebook e Instagram questa iniziativa: ogni giorno racconta la storia di una donna di Sarnano, abbinata a una foto scattata da lei. Da qui è nata la mostra. Cento foto, per centosessanta protagoniste. “È anche un modo per fare squadra”, spiega l’ideatrice. Inizialmente l’iniziativa era partita solo con le imprenditrici, poi si è allargata anche alle lavoratrici dipendenti e alle rappresentanti delle associazioni. Ma resta limitata al territorio del Comune di Sarnano, “fuorimano”, come si chiama anche un festival del paese. Un mondo a sé.

Una mostra omaggio

“Questa mostra nasce come un omaggio alle donne di Sarnano, per celebrare la loro forza, il loro impegno e il valore unico che portano nella vita di tutti i giorni – dice la Giovannini –. Spesso siamo immersi in una realtà frenetica, dove ciò che è prezioso rischia di passare inosservato. Con questa mostra, ho voluto fermarmi a guardare, riconoscere e raccontare la bellezza di ciò che fanno e di ciò che sono, dedicando loro qualcosa di speciale, in modo sincero e senza aspettarmi nulla in cambio. Allo stesso tempo, questo progetto è anche una dichiarazione d’amore per il nostro territorio. Viviamo in un’epoca in cui viaggiare è visto come il modo migliore per conoscere il mondo, eppure credo che sia altrettanto importante riscoprire le nostre radici e vedere con nuovi occhi il luogo da cui veniamo. Sarnano è diventata la mia seconda casa, un posto che porto nel cuore e in cui voglio continuare a investire il mio tempo, le mie energie e il mio lavoro. Questa mostra è solo l’inizio di un cammino di scoperta e gratitudine verso le persone e i luoghi che rendono speciale la nostra comunità”.

Le protagoniste degli scatti

Valentina Zampetti, Monia Vagnarelli, Giacomini Romina, Francesca Ciccarelli, Veronica Santoni, Emanuela Leli, Giovanna Valentini, Hena Annavini, Silvia Capri, Claudia Calcina, Manuela Pesci, Alina Manalau, Maria Luisa Buratti, Daina Curzi, Laura Cardinali, Maria Assunta Copponi, Marta Mariani, Stefania Innamorati, Fabrizia Ramadori, Eleonora Corradetti, Ilenia Teodori, Ippoliti Alessandra, Anna Ippoliti, Irene Polucci, Marina Salvucci, Valeria Domizi, Eleonora Lautizi, Marica Tidei, Lidia Conti, Alessandra Carloni, Eleonora Rossi Santana, Sara Casciotti, Katia Monterotti, Genny Monterotti, Marta Canzonetta, Silvia Salvucci, Chiara Brandetti, Maria Teresa Ceresani, Simona Carloni, Annalisa Silenzi, Sara Mariani Feroci, Katia Tidei, Paola Marini, Marisa Sampaolo, Loredana Galloppa, Floriana Giacomini, Heléna Forti, Michel Medei, Gabriella Perogio, Eleonora Caponi, Michela Arrà, Laura Massucci, Ramona Maravalli, Samanta Becerrica, Maria Teresa Orlandi, Brunella Trisciani, Isabella Tomassucci, Tiziana Benedetti, Maria Rita Serafini, Miriana Calvani, Valentina Calvani, Miriana Calvani, Claudia Bacci, Silvia Frau, Stefania Morroni, Carlotta Bocci, Ilaria Battaglioni, Gabriella Carucci, Chiara Venanzi, Letizia Angeletti, Martina Messi, Chiara Brunatti Petrelli, Delfina Cicconi, Lidia Grasselli, Voichita Iurivici, Veronica Rossi, Dea Carloni, Augusta Giardini, Laura Pazzelli, Nicoletta Anghelescu, Emilia Melicherova, Silvia Salustri, Alexandra Ioan, Alice Valentini, Enrica Biagiola, Rita Bertoni, Elisa Roselli, Francesca Carducci, Claudia Pasimeni, Giuseppina Orlandi, Cristiana Cioppettini, Faida Superiori, Floriana Pesci, Giuseppina Amici, Suor Petra, Ludmilla Ruda, Catia De Minicis, Simona Ascrizzi, Emanuela Enei, Bianca Micari Legaluppi, Donella Arrà, Adorna Lucozzi, Gabriella Pochini, Erika Mariniello, Barbara Tomassini, Paola Carucci, Isabella Marinozzi, Romina Palmarucci, Romina Viola, Federica Sclavi, Janette Centioni, Chiara Galoni, Martina Grasselli, Laura Bracci, Arianna Calvani, Elisa Biaggi, Clara Seccacini, Maria Varadeff, Sara Rossi, Francesca Patrizi, Nazzarena Marziali, Monica Ramadori Milozzi, Ginevra Bianconi, Adriana Buratti, Simona Sargolini, Arianna Guastafierro, Ilaria Scarafiocca, Alessandra Nicolai, Stefania Zeppilli, Dalid Rodriguez, Lara Viceré, Maria Migliori, Maria Petetta, Liana Ermini, Anna Bompadre, Giuseppina Piersimoni, Maria Paola Bucossi, Liliana Cardarelli, Dea Cencioni, Anna Rita Bugatti, Mariella Zallocco, Luana Birrozzi, Simonetta Scafa, Giuliana Vaioli, Ilaria Fioravanti, Patrizia Batassa, Cristina Tartabini, Sara Perfetti, Micol Biaggi, Cecilia Ardu, Michela Rosa, Sara Papapietro, Carla Ridolfi, Caterina Ortolani, Sabrina Tidei, Francesca Pierucci, Fiorella Carducci, Stefania Teodori, Gabriella Ercoli, Pamela Petracchi.