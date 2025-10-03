Sagra dei Sughitti, a Montecassiano la 50esima edizione

Montecassiano (Macerata), 3 ottobre 2025 – Al via la 50ª edizione della sagra dei sughitti a Montecassiano, tappa del Grand Tour di Tipicità 2025. Da questa sera a domenica piatti della tradizione, musica e intrattenimento animeranno vie, piazze e chiese del centro, con madrina Milena Miconi. Si parte oggi alle 19 con l’inaugurazione della mostra dedicata ai sughitti e mostra di modellismo nella chiesa San Marco; alle 21.30 Natasha Stefanenko presenterà il libro «Dalle Marche con amore», in piazza Unità D’Italia con la partecipazione de Il Doppiatore Marchigiano, modera Marco Morosini. Alle 22 dj set in piazza Scaramuccia.

Domani alle 16 spazio alla fiera d’autunno in via Catena e piazza XX settembre; alle 17.30 show cooking con Erika Mariniello nel chiostro degli Agostiniani (prenotazioni al 320.7404643, 5 euro a persona). Alle 20 apertura delle taverne; alle 21.30 dj set di Alexander jr in piazza Unità D’Italia; dalle 22.30 Radio 105 con «I love Formentera».

Domenica alle 7.30 la 33ª Marcialonga della solidarietà da piazzale Kelebia; alle 9 apertura bancarelle; alle 12 apertura taverne. Dalle 15 sfilata di carri allegorici e intrattenimento per le vie del borgo e in piazza Unità D’Italia. Si prosegue alle 16 con il laboratorio di balli popolari «Dal saltarello al balfolk» in piazzetta Scaramuccia. Spazio poi allo spettacolo musicale interattivo per famiglie itinerante con Mattia Buonaventura. Alle 17 vendemmia in piazza e, a seguire, musica anni Settanta e Ottanta. Alle 18, in piazzetta Scaramuccia, dj set di Busso dj. Apertura delle taverne alle 20 e musica per tutta la serata. Ad animare la parte gastronomica della sagra, la Taverna della vendemmia, Zanda locanda dei sughitti e ‘A cantina di Egle.

"La 50ª edizione è per noi un traguardo molto importante - spiega Katia Acciarresi, vicesindaco di Montecassiano -. Nel 2023 abbiamo ottenuto il riconoscimento di sagra di qualità al Senato, e i sughitti sono prodotto Deco (denominazione comunale di origine). È una festa della tradizione possibile grazie alla collaborazione tra le numerose associazioni del territorio, che ringrazio”. Forte il legame con Tipicità poiché, come spiega Angelo Serri, “la sagra dei sughitti è tappa ormai storica del Grand Tour delle Marche”. Un appuntamento curato dalla Pro Loco di Montecassiano. “Negli anni abbiamo più che raddoppiato la quantità di mosto che usiamo per produrre i sughitti - afferma Giuseppe Principi, presidente della Pro Loco -. C’è dietro un enorme lavoro di preparazione che viene sempre ripagato”. Essenziale, infine, la presenza di Bike Hospitality per la pedalata ecologica di domenica mattina: “Percorreremo un tratto di pista ciclabile da Sambucheto, gireremo attorno a Montecassiano e visiteremo una cantina. Si terminerà con la degustazione dei sughitti”, conclude Marco Belardinelli, responsabile regionale della Bike Hospitality. Martina Di Marco