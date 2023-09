Sant’Angelo in Pontano, musica e spazio bimbi per la festa de “Il Salto”

Sant’Angelo in Pontano, 12 settembre 2023 – L’azienda agricola Il Salto a Sant’Angelo in Pontano si prepara a una grande gesta per la chiusura di stagione: sabato 16 settembre a partire dalle 18 divertimento assicurato con spazio bimbi, dj set e concerto. In programma anche un ricco apericena.

Per l’occasione, Il Salto diventa ‘Agro-Temporary Pub’, volume quarto. Cosa significa? «Per noi AgroTemporaryPub è un modo per aprire le porte del nostro progetto e farvi conoscere cosa abbiamo costruito in questi anni di intenso lavoro, farvi assaggiare i nostri prodotti, e quelli del nostro fantastico territorio e soprattutto vivere con voi la socialità che piace a noi, libera e gioiosa – spiegano gli organizzatori -. È vivere la campagna sotto tutte le sue sfumature, anche quella giocosa e festosa, proprio come una volta, quando dopo il duro lavoro nei campi ci si riuniva per parlare, ballare, mangiare e brindare. E si faceva tutti insieme, dai bambini agli anziani! Anzi volete sapere una cosa? Lo scorso secolo, il Salto (che non si chiamava così) era proprio la casa delle feste, dove si riuniva tutta la contrada e veniva la banda del paese».

Quindi, via ai festeggiamenti: a partire dalle 18 spazio bimbi e dj set, poi apericena a base di carne alla brace, formaggi, cresce ripiene, burger vegetali, piatti misti e molto altro. Bevande e drink a base di prodotti locali con birra artigianale Birraformante, vino biologico Saputi, gin Scriptorium e liquori bio Herbartem Prenotazione tavolo obbligatoria al 389-9380759 (capacità limitata, fino ad esaurimento tavoli). Ci sarà anche musica live con «50 Celt», Celtic Rock, band che nasce nel 2018 e reinterpreta canzoni celtiche in chiave rock, mescolando chitarra, basso e batteria con gli strumenti della tradizione: ne fanno parte Alberto Martin Squadroni (voce, chitarra elettrica, tin whistle), Alberto Amadio (violino), Serena Canala (organetto diatonico 8 bassi, voce), Francesco Di Lernia (basso), Andrea Strappa (batteria).