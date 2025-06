Sarnano, l'alternativa a Castelluccio: le foto più belle della fioritura 2025

Macerata, 13 giugno 2025 - Non solo Castelluccio. Quando si parla di fioritura la mente va subito ai campi colorati sul Pian Grande. In realtà, dalla fine di maggio alla metà di giugno, sbocciano anche le orchidee dei Piani di Ragnolo, l’altopiano che sovrasta Sarnano, in provincia di Macerata.

C’è ancora qualche giorno quindi per ammirare questa fioritura completamente spontanea, un regalo della natura: uno spettacolo da contemplare e immortalare. Come hanno fatto i partecipanti al concorso fotografico “Sassotetto in Fiore…l’altra fioritura” organizzato dall’associazione turistica Pro Sarnano.

Oltre alle orchidee selvatiche, ci sono genziane, ranuncoli, papaveri, violette, narcisi e asfodeli.

“Una meraviglia per gli occhi e un’esperienza olfattiva straordinaria: passeggiando per gli altipiani fioriti ci si immerge in un’atmosfera carica dei profumi freschi e inebrianti delle erbe di montagna, che hanno odori molto diversi da quelli a cui siamo abituati a bassa quota”, si legge nel portale turistico ufficiale del Comune di Sarnano (www.sarnanoturismo.it).