Valfornace, boom di turisti per la Caccia ai tesori arancioni e la Sagra della castagna

Valfornace, 20 ottobre 2023 - Invasione di turisti e visitatori per la caccia al tesoro delle Bandiere Arancioni e la 28esima Sagra della Castagna, a Valfornace, che in un solo giorno ha registrato oltre 6mila presenze. “Questo grazie anche alla straordinaria organizzazione della Pro Loco e al supporto del Comune e delle associazioni locali”, spiega l’ente. Felice della riuscita delle iniziative il vicesindaco, Ivan Cecola: “Abbiamo avuto un afflusso continuo di persone e un numero impensabile di presenze. Le strutture della zona hanno registrato il tutto esaurito e tanta è stata la soddisfazione generale dei partecipanti e dei turisti che ci sono venuti a trovare e che hanno potuto ammirare le nostre bellezze e scoprire piccole curiosità: dai segreti dell’apicoltura a quelli dei famosi ingredienti usati per la produzione del mistrà e dei distillati di casa Varnelli, fino ai lavori artigianali al telaio della Pieve e ai presepi di Stefano Pintucci. Un’iniziativa che sicuramente continuerà a ripetersi come quelle che hanno portato a farci visita tante persone fin dalla scorsa estate. Un plauso e un ringraziamento va alla Pro Pieve e anche alla Pro Loco di Fiordimonte”. E questa domenica, dopodomani, a Valfornace si replica con una delle tappe della rassegna “Territori forti e fluidi”.