Vini: il Serrapetrona Doc fa 20 anni, degustazione alla Tenuta Graidi

Serrapetrona (Macerata), 27 gennaio 2025 — Festeggiare al meglio i 20 anni da quando il Serrapetrona DOC ha ricevuto l’etichetta di Denominazione di Origine Controllata. Per celebrare questo importante traguardo, la storica tenuta Terre di Serrapetrona, guidata da Stefano Graidi, ha organizzato per lunedì 3 febbraio un evento speciale a partire dalle 16. Si comincia con la visita alla cantina, per poi passare a una suggestiva verticale di otto diverse annate del Robbione, il vino simbolo dell’azienda, che partiranno dalle origini fino agli anni più recenti. A guidarla sarà la l’esperta Cristina Mercuri, acclamata Wine Educator e candidata Master of Wine.

Un viaggio del gusto alla scoperta di questo vino speciale. Si tratta della prima declinazione di fermo da Vernaccia Nera, fino ad allora impiegata esclusivamente per le bollicine. Un prodotto innovativo capace di ottenere la Doc, istituita il 18 agosto 2004, e di ritagliarsi uno spazio di tutto rispetto al fianco della più nota Vernaccia di Serrapetrona DOCG, la versione spumantizzata a tripla fermentazione.

Chi è Cristina Mercuri

La presenza di Mercuri aggiungerà prestigio alla celebrazione del Serrapetrona Doc, che mira a valorizzare l’unicità dei vini marchigiani e a coinvolgere appassionati e professionisti del settore. L’esperta guiderà i presenti nell’assaggio delle varie annate di Robbione. Acclamata Wine Educator e candidata Master of Wine, è una delle figure emergenti più rilevanti nel panorama enologico italiano e internazionale, sarà alla guida della degustazione. Founder e Ceo di “Mercuri Wine Club”, è anche una professionista affermata nel settore della formazione vinicola, del brand building e del marketing per importanti marchi italiani. Dopo una carriera in ambito legale, nel 2015 ha deciso di dedicarsi al vino, conseguendo diverse certificazioni di livello internazionale e attualmente è in procinto di completare il percorso per diventare Master of Wine.

Oltre a portare avanti un lavoro di formazione per professionisti del vino, Mercuri è anche giudice per concorsi enologici di rilievo e collaboratrice di Forbes. La sua presenza aggiunge prestigio alla celebrazione della DOC Serrapetrona, che mira a valorizzare l’unicità dei vini marchigiani e a coinvolgere appassionati e professionisti del settore.

Come partecipare

L'evento è un'opportunità imperdibile per gli appassionati, che potranno vivere un’esperienza immersiva e approfondire la conoscenza di un vino di eccellenza e del suo territorio anche attraverso l’aperitivo finale per tutti i partecipanti. L’ingresso a posti limitati è su prenotazione, da effettuare direttamente sul sito di Terre di Serrapetrona-Tenuta Graidiidi, alle voci “Enoturismo” ed “Esperienze”. Il costo è di 70 euro, pagabile direttamente sul sito.