10 Borse di Ricerca intitolate a Clementina Berdini all'Università di Camerino

Ben 10 borse di ricerca intitolate a Clementina Berdini nella nuova convenzione tra l’Università di Camerino e la famiglia Berdini, presentata ieri in ateneo. L’iniziativa è nata dalla volontà di Maria Clementina Colangelo Berdini, farmacista e laureata Unicam, che, in memoria della figlia Clementina prematuramente scomparsa nel 2021 ed anche lei laureata Unicam, e del marito Ernesto Berdini, ha voluto effettuare una donazione all’ateneo camerte per un importo di 10.000 euro l’anno per dieci anni, da destinare all’erogazione di borse di studio annuali per attività di ricerca per laureati. Ogni anno sarà emanato un bando per i corsi magistrali in Farmacia e Chimica e tecnologia farmaceutiche, per una borsa di studio finalizzata a proseguire o perfezionare la ricerca oggetto della tesi di laurea su temi relativi a piante medicinali, nutrizione oncologica e afferenti. Presenti all’incontro il rettore dell’Università di Camerino Claudio Pettinari, il direttore della Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute Gianni Sagratini, e in rappresentanza della famiglia Berdini, l’ingegnere Bernardino Berdini e l’avvocato Angelo Piscopiello. L’avvocato Piscopiello amico e legale della famiglia fa un ricordo commosso di Clementina Berdini e il fratello Bernardini racconta: "Ringrazio Angelo che è stato l’anima di questa iniziativa insieme a mia madre. Mia sorella era una farmacista a 360°, aveva sposato la farmacia come una missione e credeva nella formazione". Il rettore Pettinari afferma: "Ringrazio, anche a nome della comunità universitaria, Maria Clementina Colangelo Berdini per il contributo a sostegno del nostro ateneo, dei giovani e della ricerca. Investire sui giovani significa investire sul loro futuro e su quello delle nostre comunità, così come investire sulla ricerca scientifica significa investire sul futuro e sul benessere, nel più ampio senso possibile, di ciascuno di noi".

Marco Belardinelli