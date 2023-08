118: Croce Gialla e Croce Rossa a Porto Recanati, Ok dall'Ast

Da stamane, la Croce Gialla di Recanati tornerà attiva anche a Porto Recanati, per svolgere il servizio di emergenza 118. Tant’è che ieri è stata inaugurata la nuova postazione dell’associazione, in via Bronzini. Infatti, nelle settimane scorse quei locali sono stati accreditati dall’Ast di Macerata, che ha così riassegnato il servizio di 118 alla Croce Gialla, che da ora sarà operativa a Porto Recanati insieme alla Croce Rossa del comitato di Porto Potenza, già presente in città con una postazione in via Masaccio, al Bivio Regina. Va ricordato che nei mesi scorsi, e cioè a marzo, era stato tolto l’incarico alla Croce Gialla, dopo che per due anni si era appoggiata nella palestra Ballarini-Michelini. Tutto ciò era scaturito per via di una lettera che Ermanno Zamponi, direttore del Sistema emergenza territoriale 118, aveva mandato all’associazione recanatese, sottolineando che quell’impianto non presentava più "i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività". E così il servizio di emergenza 118 era subito passato in mano alla Croce Rossa, ma ora qualcosa cambierà. "La postazione in via Bronzini era pronta e attrezzata da maggio – spiega la vicepresidente della Croce Gialla, Elisabetta Bernacchini –. Tuttavia, prima abbiamo dovuto ricevere l’ok per l’accreditamento dell’immobile e poi, a giugno, si è proceduto a partecipare all’interpello, per ricevere la convenzione, che alla fine ci è stata affidata. E proprio domani (oggi, ndr) faremo il primo giorno di servizio. Non solo, da ora l’emergenza di 118 a Porto Recanati sarà condivisa con la Croce Rossa. In pratica, una settimana saremo operativi noi, e quella dopo toccherà a loro. Comunque si tratta di un interpello temporaneo, che avrà durata fino al 31 dicembre. Poi non sappiamo che cosa deciderà di fare l’Ast". Chiaramente il servizio della Croce Gialla sarà garantito h24. "Faremo tre turni per coprire l’intero arco della giornata – aggiunge Bernacchini – e ci sarà sempre un equipaggio a disposizione, composto da due volontari, ossia un autista e poi un milite soccorritore. Le fasce orarie dei turni saranno così: dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 21, e dalle 21 alle 6. Comunque siamo lieti del nostro ritorno qui a Porto Recanati, dopo i due anni che siamo stati operativi sotto la pandemia Covid-19 nella palestra Ballarini-Michelini, e anzi è una degna conclusione".

Giorgio Giannaccini