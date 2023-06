12esimo Concorso Eleganza Porsche, Invasione di Porsche in Piazza XX Settembre a Civitanova

Invasione di Porsche in piazza XX Settembre: tutto pronto per il 12esimo concorso eleganza Porsche. Un contest regionale e non solo, dato che – come spiega il presidente del Club Passione Porsche Marche, Antonio Pierluigi – ci sono adesioni da tutta Italia: "La gente viene da Arezzo, Terni, dall’Abruzzo, da Bologna e da tutta l’Emilia-Romagna". L’appuntamento, a Civitanova, è per domani, dalle 17.30 alle 20. I bolidi di ieri e di oggi, tirati a lucido alla perfezione, sfileranno tra la gente per poi farsi ammirare in una disposizione statica, proprio al centro di piazza XX Settembre: "Questa manifestazione era nata quasi per gioco, poi è diventata una tradizione – precisa Pierluigi –. Il nostro club conta più di 250 iscritti e ogni mese ci muoviamo insieme alla scoperta dei borghi caratteristici con le nostre Porsche. I borghi marchigiani sono pieni di storia, come queste vetture".

La kermesse, negli anni precedenti, aveva fatto tappa ad Ascoli, Macerata, San Benedetto, Porto Sant’Elpidio, Ancona e Numana. Nelle Marche, il numero più alto di Porsche, secondo il presidente, si trova, guarda caso, nella zona compresa tra Civitanova e Ascoli: "Ad Ancona, di Porsche, se ne contano una ventina. Le realtà più floride, considerando il numero di abitanti e il tasso di diffusione delle nostre vetture sono sicuramente Castelfidardo, Montegranaro e Monte Urano. Ad ogni modo, il numero più alto si raggiunge tra Civitanova e Ascoli". Che poi, tra l’altro, fu proprio una Porsche, ad Ancona, a stregare Pierluigi, insegnante di educazione fisica in pensione: "La mia passione per queste macchine la avevo sin da ragazzino. Era un sogno, per me, veder passare le Porsche lungo il viale della Vittoria, ad Ancona. Vedevo queste macchine bellissime che sfrecciavano. E poi, sapete, io sono uno sportivo, esattamente come le mie Porsche".

Nicolò Moricci