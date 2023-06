15 Infermieri Assunti a Tempo Determinato per l'Estate, Ecco le Decisioni della Direttrice Corsi

Assunzioni straordinarie a tempo determinato di 15 infermieri, per poter far fronte "alla copertura dei turni di lavoro nel periodo di ferie estive, nonché provvedere ai rimpiazzi nelle equipes ove risultano assenze di personale di medio - lungo termine o personale part-time". Sono quelle decise da Daniela Corsi, direttrice dell’Ast di Macerata, che iniziano dalla firma del contratto e durano fino alla fine dell’anno, e sono eventualmente prorogabili, ma l’Ast può risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro, con preavviso di 30 giorni, per sopraggiunti vincoli finanziari o in caso di esigenze strutturali eo organizzative aziendali. I nomi vengono attinti dalla graduatoria emersa dall’avviso pubblico indetto in forma consorziata tra le Ast di Macerata, Fermo e Ascoli lo scorso 18 aprile. L’obiettivo è creare un piccolo contingente di personale da impiegare per una gestione flessibile delle esigenze emergenti di copertura dei turni, non essendo possibile in questi casi procedere a incarichi di diverso tipo che sarebbero troppo impegnativi nella gestione del Piano occupazionale e del tetto di spesa. Intanto è stato assunto a tempo determinato, sempre fino al 31 dicembre, un dirigente medico per il Servizio di medicina legale, mentre è stato prorogato l’incarico di collaborazione, fino al 30 settembre, l’incarico al dottor Diego Tummarello, medico in pensione, per il supporto clinico nei i servizi di Lungodegenza e Punto di primo intervento dell’ospedale di comunità di Recanati.

f. v.