17esima edizione dell'Encuentro Amigos de Partagás a Matelica, Sold-Out per Club, Aziende e Alberghi

Avrà inizio oggi la 17esima edizione dell’Encuentro Amigos de Partagás, organizzata dal Cigar Club di Matelica, ormai la più importante manifestazione a livello europeo dei sigari cubani, che si svolgerà fino a domenica 2 tra il centro storico di Matelica e Castelraimondo. Grande successo già per numero di prenotazioni, considerando che ormai da un mese molte delle attività e degli alberghi locali sono sold-out con tanta partecipazione dall’estero e tanti eventi inseriti nel programma. Tra le delegazioni presenti quest’anno di 27 nazioni, ci saranno Emirati Arabi Uniti, Oman, Argentina, Stati Uniti e Cina. Per quanto invece riguarda le delegazioni ben 31 saranno i club presenti, molti dall’estero. Per questa iniziativa, che prevede come sempre una cena di gala in piazza Enrico Mattei, saranno 56 le aziende sponsor, molte le testate giornalistiche e televisive presenti nella quattro giorni, nel corso della quale non mancheranno spettacoli serali, esibizioni, pranzi e cene, incontri istituzionali e convegni nel corso dei pomeriggi. Ad arricchire ulteriormente il fine settimana cittadino, sabato alle 17.30 nel centro espositivo di vicolo Cuoio si terrà l’inaugurazione di una mostra di pittura di opere realizzate dall’artista matelicese Lucio Paglialunga (1935-2006).

m. p.