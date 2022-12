2022 con brutti ricordi, ma anche belle notizie

Brutali omicidi, sentenze per altri tragici fatti di sangue, preoccupanti incendi, i gravi effetti del terremoto ancora, purtroppo, ben evidenti, la preoccupazione per la guerra, ma anche la grande disponibilità verso gli ucraini, il caro bollette che mette in ginocchio famiglie e imprese, ma anche belle notizie come la vittoria in campionato della Lube, i cento anni della Maceratese festeggiati con il ritorno in Eccellenza, la nomina del primo rettore straniero dell’università di Macerata e due persone che hanno cambiato sesso e possono coronare il loro sogno di sposarsi. Abbiamo scelto queste storie per sintenizzare un anno di cronaca, una per ogni mese, ma le nostre pagine durante il 2022 sono state zeppe anche di tante altre notizie, belle e brutte. Sicuramente, anche tra le dodici che riproponiamo, ce ne sono alcune, purtroppo di cronaca nera, che resteranno impresse a lungo nella nostra memoria: innanzitutto il brutale omicidio dell’ambulante Alika a Civitanova e l’uccisione con le forbici di Maria Bianchi a San Severino ad opera del figlio. Ha fatto poi scalpore la condanna all’ergastolo del nipote di Rosina, l’anziana di Montecassiano uccisa due anni fa. Di rilievo anche i cinque incendi in provincia con ripercussioni ambientali, simbolicamente riassunti da quello al Cosmari di Pollenza. La speranza di tutti è che nel 2023 le notizie belle sorpassino finalmente quelle brutte.