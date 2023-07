21enne di Monte Urano minaccia i Carabinieri, "Qui finisce come il caso Cucchi"

Fermato per un controllo, avrebbe dato in escandescenze con i carabinieri: "Qui finisce come il caso Cucchi, appena trovo tuo figlio lo ammazzo di botte". Così all’alba di lunedì è finito in manette Chafer Achraf, 21enne di Monte Urano. La pattuglia aveva notato una comitiva, dalla quale aveva sentito un commento offensivo. Così erano partiti dei controlli. Il conducente che era al volante era stato trovato positivo all’alcol e denunciato per guida in stato di ebbrezza. Achraf, che era a bordo, aveva rifiutato di dare le proprie generalità. I militari lo avevano dunque portato in caserma, ma lui avrebbe iniziato a minacciare tutti e insultare tutti, dicendo che gliela avrebbe fatta pagare cara. Nell’abitacolo dell’auto dell’Arma avrebbe sferrato pugni ovunque, e anche due carabinieri sarebbero stati colpiti. In caserma poi Achraf avrebbe continuato a inveire contro tutti i militari, insultandoli, minacciando di picchiarli visto che lui sarebbe stato un pugile, e dicendo che li avrebbe denunciati per averlo aggredito: "Mi dovrete dare soldi a vita". Il 21enne era stato così arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni e rifiuto di dare le proprie generalità. Ieri in tribunale a Macerata per lui si è tenuta l’udienza di convalida. Difeso dall’avvocato Giorgio De Seriis, al giudice Daniela Bellesi ha dato una versione del tutto diversa di come sarebbero andate le cose, respingendo ogni accusa. Alla fine, convalidato l’arresto, il giudice ha imposto al ragazzo l’obbligo di dimora a Monte Urano, con il divieto di uscire di casa dalle 20 alle 8, fino alla settimana prossima, quando ci sarà la direttissima. L’imputato ha già chiesto di chiudere la vicenda con un patteggiamento.

p. p.