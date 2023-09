25 Anni di Protezione Civile a Matelica: Celebrazioni e Simulazioni

Le celebrazioni per i 25 anni della fondazione del gruppo comunale di Protezione civile di Matelica si terranno con una manifestazione pubblica, organizzata per oggi in piazzale Gerani. Come indicato dallo stesso gruppo, coordinato da Francesco Grossi, "sarà un’emozionante giornata per celebrare l’impegno e per condividere un sorriso e una stretta di mano tutti insieme, pertanto tutta la cittadinanza è invitata a partecipare ai festeggiamenti". Il programma della mattinata prevede il ritrovo dei volontari in spiazzo Beata Mattia con parcheggio dei mezzi di soccorso alle ore 9,30 per poi dirigersi in corteo al teatro Piermarini, dove alle 10,15 avrà inizio una cerimonia alla quale prenderanno parte le autorità comunali, con il sindaco Massimo Baldini che già più volte ha elogiato il gruppo "per oil grande supporto fornito negli anni e specialmente durante la pandemia". Al termine, i volontari si sposteranno per un pranzo sociale nella propria sede in località Cavalieri, per riprendere i lavori nel pomeriggio, tra le 16 e le 19 nello spiazzo Beata Mattia, con delle simulazioni di attività di soccorso.

m. p.