25 Aprile: cerimonia provinciale

Sarà Recanati quest’anno ad ospitare la cerimonia provinciale per la commemorazione del 25 aprile. Il ritrovo è fissato alle ore 11.30 in via 1° Luglio dove sarà deposta una corona d’alloro. Da lì il corteo si recherà in piazza Leopardi dove, dopo i saluti del sindaco, sono previsti gli interventi di Juri Meda, presidente dell’Istituto Storico di Macerata, di Gabriele Cardinali a nome delle organizzazioni sindacali e di Francesco Rocchetti, presidente del Comitato provinciale Anpi Macerata. La commemorazione ufficiale sarà preceduta da altre iniziative. Questa sera alle ore 21,30 alla Sala Gigli sarà proiettato il docufilm "Vanda Pagani – una piccola storia" con l’introduzione di Annalisa Cegna, direttrice dell’Istituto Storico di Macerata. Domani la giornata sarà dedicata a Italo Calvino nel primo centenario della nascita con Gabriele Cingolani e Roberto Contu, coautori del manuale di letteratura italiana "una storia chiamata letteratura". Alle ore 10.15 all’aula magna del Liceo incontro su "Una rinata libertà di parlare: Italo Calvino e il racconto della Resistenza". Nel pomeriggio Centro Fonti San Lorenzo "I nidi di ragno e la Resistenza. I partigiani di Italo Calvino".