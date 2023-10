31enne senegalese con spinello in auto: segnalato alla Prefettura

Uno spinello ha messo nei guai in 31enne senegalese. L’altra notte, una pattuglia dei carabinieri lo ha fermato per un controllo lungo viale Trieste. L’uomo aveva in auto una sigaretta confezionata con l’hashish, e anche in casa gli sono stati trovati altri 14 grammi della stessa sostanza. Il quantitativo è stato ritenuto destinato all’uso personale, e così il senegalese è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.