387 Cantieri Chiusi a San Severino, 9 Milioni di Euro per Edifici Pubblici

Sono 387 i cantieri post sisma chiusi a San Severino. A fornire il dato è stato il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei. "Il finanziamento delle pratiche private, di quelle che fanno riferimento agli edifici pubblici e ai luoghi di culto, è di 273 milioni 565 mila 319 euro – ha sottolineato la Piermattei –. Per la sola ricostruzione privata la cifra già stanziata è di 263 milioni 223 mila 708 euro. Questa somma andrà per il recupero di 578 edifici, di cui 273 interessati da interventi di ricostruzione leggera, altri 110 da ricostruzione pesante, 190 dall’ordinanza 100 mentre altri 15 edifici saranno interessati dall’ordinanza 132017". In totale sono 1.186 le istruttorie già presentate all’ufficio Sisma del Comune. Di queste, 388 fanno riferimento alla ricostruzione leggera di edifici classificati come B e C con scheda Aedes. Altre 406 sono relative, invece, alla ricostruzione pesante di edifici classificati come E con scheda Aedes. "Dei 387 cantieri chiusi, 341 sono relativi alla ricostruzione privata, altri 3 alla ricostruzione pubblica e 43 agli interventi su proprietà che hanno fatto ricorso al Sisma Bonus. È di oltre 9 milioni di euro – ha aggiunto il sindaco – la cifra destinata agli interventi che riguardano gli edifici pubblici". Sono 362 i nuclei familiari che hanno ricevuto il Cas di maggio per un contributo che ammonta a 266.692 euro.