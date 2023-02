3Ecco il gruppo per Elly Schlein, Antinori portavoce provinciale

Si è costituito anche nella nostra provincia il comitato "Parte da noi per Elly Schlein", a sostegno della candidatura per la segreteria nazionale del Pd. Portavoce a livello provinciale sarà Mario Antinori (nella foto), mentre del coordinamento fanno parte Augusto Ciuffetti del circolo di Camerino, Marsilio Marsili di Civitanova, Gianluca Rita di Macerata ed Elena Silvetti di Tolentino. Il comitato, che sta organizzando un incontro pubblico con Elly Schlein anche nella nostra provincia "è impegnato a prendere posizione nel confronto congressuale per ridare speranza e contribuire a produrre slancio e nettezza sulle questioni dirimenti indicate nella mozione di Elly Schlein". Le priorità sono "contrastare ogni forma di diseguaglianza e discriminazione, accompagnare la società nella conversione ecologica, restituire dignità e qualità al lavoro. Il momento richiede un forte impegno politico".