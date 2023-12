’4 risate sotto l’albero’ tra vita di coppia, vacanze e la gestione del periodo natalizio

Quattro comici marchigiani al cinema Moderno, ‘4 risate sotto l’albero!’ con Mirko Eleonori (nella foto), Elisabetta Sabatini, Patrizia Mochi e Laura Marcolini. Venerdì, alle 21, la serata organizzata da ‘Lc Eventi’, dove sul palco montecosarese si scherzerà su argomenti come la vita di coppia, la vacanza del marchigiano, il periodo di Natale e molto altro.

Eleonori proporrà gli sketch sulla sua "vita troppo larga: stavo seguendo una dieta, ma è riuscita a seminarmi!", è la battuta di presentazione, mentre "rusticamente Betta!", interpretata dalla Sabatini, "cresce in una famiglia contadina e la stretta di mano per lei è un contratto. Non ha ancora trovato l’amore, ma usa le sue prosperose curve per far girare la testa!".

Patrizia Mochi, "checevò", si presenta così: "Che sia una cinica grezza d’eccezione – dichiara – non sono io a dirlo ma i miei tanti followers che puntualmente me lo ricordano! Adesso che il lockdown è finito segui il mio consiglio, impara a vivere con il mio mantra... e checevò!". Infine, Marcolini, nelle vesti di "Parmina", nasce per "preservare e far rivivere il ricordo e le emozioni, legate al mondo della terza età, quello delle figure indimenticabili dei nostri amati nonni. Ho provato – riflette – a tradurre la loro saggezza e la loro esperienza nel linguaggio comico, dando ritmo ed elevando a battute, alcuni stereotipi legati al nostro territorio marchigiano".

I biglietti sono in vendita su Vivaticket al costo di dieci euro, al termine della manifestazione spumante e panettone offerto dalla Crai Mam di Rosina Vallorani.

Francesco Rossetti