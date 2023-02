"41 bis, per i disabili sarebbe un lusso"

"Esasperata e indignata" per le ultime polemiche sul regime carcerario del 41 bis, Cristiana Di Stefano, disabile di Macerata, ha scritto una lettera aperta alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Mi creda quando affermo che vivere in regime di 41 bis per un disabile sarebbe un lusso! Malata di sclerosi multipla e disabile, mi è rimasto l’uso parziale dell’arto superiore destro, la voce e il cervello che ancora funziona abbastanza bene". Di Stefano critica "questo sollevamento politico-giornalistico-popolare a difesa di pericolosi delinquenti ergastolani, criminali pluriassassini mai pentiti, né per coscienza, né per convenienza – incalza –. Tutta questa gran folla di persone non ha mai speso una sola parola per chiedere il miglioramento del trattamento di disabili, anziani, malati, costretti a vivere in condizioni peggiori di quelle del regime del 41 bis. Nessun disabile è stato invitato a parlare nei grandi salotti televisivi – aggiunge – circa le condizioni in cui lo Stato italiano lo costringe a vivere, correggo a sopravvivere. Il disabile in tv fa perdere l’audience". Di Stefano ricorda alla premier "la promessa di aumentare a 1.000 euro la pensione di invalidità, fatta in campagna elettorale. Non è possibile per un disabile sopravvivere con 300 euro di pensione di invalidità più 508 di accompagnamento".