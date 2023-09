50 anni Avis Pollenza: domenica celebrazioni e gemellaggio

Domenica l’Avis comunale di Pollenza – sezione "Prof. C.Marinozzi" – festeggia mezzo secolo dalla fondazione, 1973-2023. Alle 8.30 ritrovo in piazza della Libertà con rinfresco nella sala convegni, alle 9 corteo per le vie cittadine con la partecipazione del corpo bandistico G.Verdi. Poi a teatro, alle 10, saluti del presidente Avis locale e delle autorità intervenute con la consegna delle benemerenze in oro, oro con rubino e oro con smeraldo. Alle 11.15 corteo verso la chiesa San Biagio per la santa messa, mentre alle 12.30 sarà diretto verso le mura di levante per l’inaugurazione del pannello panoramico. Infine, alle 13.15, pranzo sociale a Villa Giustozzi con la premiazione delle borse di studio e il rinnovo del gemellaccio con le consorelle di Bucine (Arezzo) e Scurcola Marsicana Cappelle dei Marsi (L’Aquila).