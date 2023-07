50° Anniversario dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, Videomapping a Corridonia

Per i 50 anni dalla sua fondazione, l’Accademia di belle arti di Macerata sarà ospite e protagonista a Corridonia, da venerdì a domenica (dalle 21.30), in piazza Filippo Corridoni, con una suggestiva installazione di videomapping. La piazza prenderà vita con un evento multimediale che racconterà, interpreterà e ridisegnerà il rigore della sua storia. Un lavoro realizzato dalla scuola di Comunicazione Visiva dell’Accademia, che ha coniugato tecnologia e immaginazione, attraverso il linguaggio digitale. "Siamo orgogliosi che la città di Corridonia faccia parte di questo importante progetto – afferma l’amministrazione comunale –, un viaggio che inizia dalla storia ma è destinato ad andare oltre. Un invito a svelare di questa piazza, luogo identitario della nostra città, il volto più suggestivo e metafisico". Il progetto, sviluppato sotto il coordinamento dei docenti Matteo Catani e Massimo Angelucci Cominazzini, conclude un ricco lavoro di ricerca e valorizzazione della piazza quale spazio ludico e visivo per eccellenza. "Maneggiando le tecniche di documentazione audiovisiva – illustra l’Accademia (nella foto la direttrice Rossella Ghezzi) – sulla facciata dell’edificio l’illusionismo digitale rapprende porzioni di storia collettiva, squarci di beni cittadini, dettagli dei dipinti della Pinacoteca, porte monumentali, mura cittadine. Le immagini saranno accompagnate dalla musica appositamente realizzata da Daniele Marconi".