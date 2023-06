500 Iscritti all'Università della Terza Età, Bilancio Positivo per l'Uteam

Opera in nove Comuni e ha raggiunto la cifra di 500 iscritti. Bilancio positivo per l’Università della terza età, al 33° anno di attività, e per il presidente Adriano Vissani. Le lezioni sono terminate a maggio e si può quindi tirare le somme. La sede centrale è a San Severino, e ci sono poi altre sedi coordinate: Camerino, Castelraimondo, Cingoli, Fiastra, Fiuminata, Pieve Torina, Treia, Valfornace. "Quest’anno abbiamo attivato oltre cento corsi su vari ambiti disciplinari - spiega Vissani (nella foto con la prof.ssa Pierandrei) - cultura generale, lingue straniere, informatica e internet, l’ambito psicomotorio e diversi laboratori. Si sono tenute, inoltre, vari incontri con l’autore e conversazioni su argomenti specifici. Sono intervenuti l’ingegner Alberto Vignati e l’ingegner Americo Eugeni sui possibili accorgimenti mirati al risparmio di acqua, luce e gas e alle possibili truffe e inganni che arrivano via telefono o dal web e su indicazioni di come leggere la bolletta". E tanti altri incontri, su prevenzione oncologica, sicurezza e prevenzione contro le truffe agli anziani grazie all’intervento del comandante della stazione dei carabinieri di San Severino, Massimiliano Lucarelli. E, come ogni scuola che si rispetti, anche uscite didattiche. Ed è probabilmente per la grande varietà di proposte che l’Uteam non smette di crescere: "Nei nove Comuni l’offerta formativa proposta è andata in crescendo, con un sempre un maggior numero di "alunni", aumentati anno dopo anno, raggiungendo la cifra di 500 iscritti. I corsi attivati vivacizzano una realtà culturale felicemente "alternativa" e intergenerazionale. Le nostre aule sono un luogo di scambio dei saperi, in cui le nozioni si mescolano alle esperienze personali e la cultura si fa strumento per la vita. Da rilevare che l’attività motoria riscuote ogni anno numerosissime adesioni, grazie al ruolo importante che svolge nella prevenzione del benessere fisico, psichico e alla sua capacità di contribuire all’inclusione sociale".

g. g.