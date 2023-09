70enne caduto da albero, soccorso dal 118 e portato in eliambulanza a Torrette

Un 70enne è caduto da un albero ed è stato così soccorso dal 118, per poi essere portato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, in codice rosso. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio, a Porto Potenza. Intorno alle 18, per motivi in corso d’accertamento, l’anziano si trovava sopra all’albero ma poi avrebbe perso l’equilibrio, facendo un volo di circa quattro metri. Sul posto sono intervenuti l’automedica da Civitanova e i carabinieri della Compagnia di Civitanova. Viste le condizioni dell’uomo, i sanitari hanno allertato l’eliambulanza Icaro che è poco dopo atterrata là vicino. Il 70enne è stato caricato e portato all’ospedale di Torrette, ad Ancona.