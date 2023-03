8 marzo, Eva rinata dopo le violenze: “L’ho denunciato, fate come me”

Macerata, 8 marzo 2023 – Eva, la prima donna. Eva, la prima ospite di Casa Eva, casa rifugio per donne vittime di violenza. Quella di Eva Pierluigi, madre 47enne di tre figlie che vive in provincia di Macerata, è una storia di rinascita. E, nel giorno della Festa della donna, ci tiene a dire a tutte che si può ricominciare. Sempre. È entrata a Casa Eva il 14 settembre 2016 ed è uscita il primo gennaio 2018. Ma il legame con le responsabili e le operatrici, con le psicologhe e gli avvocati della struttura e del Centro antiviolenza Sos Donna di Macerata è ancora forte. [Missing Caption] "Continuiamo a sentirci: per me sono una famiglia, insieme a quella sul posto di lavoro", spiega Eva. Da quasi dodici anni lavora da Fabi Calzature, a Monte San Giusto. "L’amore mi ha salvata – aggiunge -, quello ricevuto da loro, dalle colleghe e dal mio attuale compagno. Che poi è diventato anche amore verso me stessa e verso la vita. Oggi non ho più paura". Nel settembre 2016, grazie all’intervento dei servizi sociali di Monte San Giusto e dei carabinieri della stazione locale, era stata accompagnata con la figlia piccola dagli operatori della...