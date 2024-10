"80 voglia di...’80!", lo spettacolo di Mercuri domani al Vaccaj

Il teatro Vaccaj di Tolentino è pronto ad accogliere una ventata di musica, colori e allegria. Domani alle 21.15 va in scena "80 voglia di...‘80!", diretto da Fabrizio Angelini per la Compagnia dell’Alba. Sul palco, insieme al protagonista Manuel Mercuri (foto - performer, acrobata, ballerino e content creator internazionale che vanta più di 38 milioni di follower tra Tik Tok, Instagram e YouTube), una compagnia di 10 performer che cantano dal vivo, oltre a recitare e ballare. "Uno studente liceale di oggi, alternativo e per niente modello, è in attesa di conoscere l’esito del suo profitto scolastico alla fine dell’anno – spiegano i promotori –. Come in un incubo vede sfilare i suoi professori. Manipolando e scomponendo un cubo di Rubik (noto simbolo degli anni ‘80) si ritrova magicamente catapultato indietro nel tempo di 40 anni, a fianco dei suoi odiati professori ancora giovani. Il ’ritorno al futuro’ cioè al giorno d’oggi, sarà l’occasione per tirare le somme di questo viaggio". Nato da un’idea di Paolo Ruffini, lo spettacolo è scritto da Gianfranco Vergoni, con la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo. Biglietti su www.vivaticket.com e al botteghino del Vaccaj oggi dalle 18 alle 20 e domani da tre ore prima dell’inizio dello spettacolo.