A 110 anni dalla morte del sindacalista il "Fondo Corridoni" è in digitale

Nell’anno in cui ricorrono i 110 anni dalla morte di Filippo Corridoni è online l’intera documentazione del "Fondo Corridoni", ovvero quegli atti conservati nell’archivio storico comunale, inerenti alla figura del giovane sindacalista rivoluzionario caduto in combattimento sul Carso, alla "trincea delle frasche", il 23 ottobre 1915. È stato quindi digitalizzato tutto il patrimonio culturale consultabile all’indirizzo fondofilippocorridoni.it.

"Con la partecipazione al bando regionale ‘per il sostegno a progetti di rilievo regionale per la valorizzazione di archivi storici’ – ha spiegato l’assessore alla cultura Massimo Cesca – e della assegnazione di un finanziamento da 9.450 euro, ci si è attivati per rendere maggiormente fruibile la sezione riguardante Filippo Corridoni attraverso la digitalizzazione del materiale documentario e la sua descrizione archivistica. Il materiale è stato riordinato per cui, dai 12 faldoni iniziali, sono state create 95 unità archivistiche suddividendole in tre serie: ‘Costruzione Palazzo comunale, Monumento a Filippo Corridoni e Commemorazioni’, oltre ad un ulteriore fascicolo relativo ai ‘disegni tecnici’ contenente progetti degli anni ‘30.

Con il bando ‘Progetti di ricerca scientifica’ invece siamo rientrati in un progetto di valorizzazione degli spazi degli archivi storici. Così ci siamo attivati per l’aggiornamento dell’inventario e al riordino dell’archivio storico fermo al ‘Pagnani’ del ’59. I due interventi non sono il punto di arrivo. Stiamo infatti ultimando, grazie ai fondi Pnrr, l’adeguamento della struttura informatica e del sito dell’Ente, in più, con fondi assegnati dalla Regione, stiamo lavorando ad un sito e una app".