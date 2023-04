"A 12 anni ballerò al Sistina, emozione unica"

di Giorgio Gianaccini

"Sono molto emozionata e per me sarà davvero bello salire in un palcoscenico del genere con attori così importanti, in un musical altrettanto importante. Non è un’esperienza che si vive tutti i giorni, ma quando riesci a realizzarla diventa una cosa incredibile". Scalpita la giovanissima portorecanatese Micol Sergi (nella foto), che questa sera (alle 20.30) sarà protagonista nel prestigioso Teatro Sistina di Roma. Lei è infatti una delle baby ballerine che si esibirà durante la prima nazionale del musical "Billy Elliot", diretto dal famoso regista teatrale Massimo Romeo Piparo e che vede tra gli attori anche l’attrice televisiva e ballerina Rossella Brescia. Micol, 12 anni appena, è stata selezionata dall’Accademia del Teatro Sistina che frequenta d’estate, a luglio e agosto, in un corso intensivo di otto settimane per le giovani promesse italiane, tra gli 8 e i 16 anni. Ma il teatro lei in fondo ce l’ha nel sangue: il padre Sergio Sergi è il presidente della locale associazione culturale L’Arca, che ogni anno si esibisce in città in diversi spettacoli teatrali. Idem la madre Marina Leonardi, pure lei attrice amatoriale per il sodalizio portorecanatese. Tra l’altro, la piccola Micol ama davvero la musica e il ballo: frequenta la classe 2D della scuola media (a indirizzo musicale) dell’istituto comprensivo Sanzio di Porto Potenza Picena, dove suona e studia il violino. E ancora, è una ballerina del Centro Danza Spettacolo 9Muse di Porto Recanati. "Abbiamo saputo circa un mese fa che la nostra Micol era stata selezionata tra i circa 15 bambini che si esibiranno nel musical – racconta la madre Marina –, e non ce lo aspettavamo. La sua passione per il teatro è nata nel 2019, quando eravamo andate insieme a vedere il musical ‘School of Rock’ con Lillo. Da lì Micol si è appassionata e ha svolto un’audizione con l’Accademia del Teatro Sistina, per poi essere presa. Fino al 7 maggio ‘Billy Elliot’ andrà in scena per 4-5 volte a settimana e noi siamo davvero orgogliosi di lei". E ora la giovanissima portorecanatese non vuole smettere di sognare: "Il mio sogno è di continuare con questa carriera anche da grande", conclude Micol.