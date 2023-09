"A 40 anni dal diploma: la 5ªA dell’Itc Corridoni a Civitanova si ritrova a cena"

Festeggiati, al Kika Pub di corso Garibaldi, dal quinto A del 1983, i 40 anni dal diploma in ragioneria, conseguito all’Itc Filippo Corridoni, quando la sede si trovava ancora nello storico Palazzo Sabatucci, in via Duca D’Aosta. Brillante animatore della serata Umberto Marcucci, che dopo la laurea in legge è stato per anni consigliere comunale di Forza Italia, nonché Presidente del Consiglio provinciale. A cena rievocati con affetto la compagna di classe Anna Campolungo (prematuramente scomparsa) e tutta la schiera di docenti avuti nel quinquennio, con il biennio passato a Palazzo Ciccolini (allora l’Itc aveva ben 850 iscritti con tre sedi), ovvero la professoressa Lyda Farina, laurea in lettere alla Sapienza di Roma, dove ebbe come docenti il poeta Giuseppe Ungaretti e il critico letterario Natalino Sapegno, e il preside Pietro Fulvi. Presenti all’amarcord scolastico: Patrizia Gioia, Roberta Fiorgentili, Anna Mazzoni, Fabrizio Scalabroni, Loredana Di Fiore, Enrico Mimini, Renata Rinaldoni, Manuela Angeletti, Luca Ruggeri, Anna Laura Fontinovo, Laura Silenzi, Sonia Mengo, Umberto Marcucci e Rolando Mobbili.

Ennio Ercoli