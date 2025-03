A battesimo l’Art Social Kitchen. Dj set e concerto per l’apertura

Taglio del nastro sabato alle 16.30 per ASK Art Social Kitchen, un progetto innovativo che trasforma una storica porcilaia di uno dei quartieri più popolosi di Recanati in un luogo di incontro, arte e buona cucina. Grazie al lavoro fisico e progettuale di tanti volontari si è creata una struttura ecocompatibile in legno, dotata di una cucina ben attrezzata e di uno spazio ampio che potrà ospitare concerti, conferenze e momenti di socialità. Con il supporto delle risorse del Centro Fonti San Lorenzo e della comunità locale, ASK si propone come un centro di aggregazione culturale dove la sostenibilità e la partecipazione attiva sono al centro di ogni iniziativa. Dopo il taglio del nastro e il brindisi, sabato la cucina sarà aperta e gli ospiti potranno gustare i piatti preparati dallo staff, accompagnati da musica grazie al Dj Set che animerà la serata. La cucina resterà aperta fino alle 22 per offrire a tutti un’esperienza culinaria unica. Il giorno dopo, domenica, sempre al Centro Fonti San Lorenzo, alle 18 ci sarà la presentazione del programma primaverile di ASK con un aperitivo e un concerto live del trio musicale composto da Anissa Gouizi, Gionni Di Clemente e Francesco Savoretti.