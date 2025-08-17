A bordo piscina per rinfrescarsi. Altro che mare. Boom di famiglie tra spaghetti, frittura e dj set

Si discute tanto del calo di presenze sotto gli ombrelloni degli stabilimenti balneari, ma com’è invece la situazione delle piscine? E come hanno risposto i clienti a Ferragosto? Abbiamo affrontato l’argomento con Mauro Antonini e Gianluca Pecchia, rispettivamente gestori della Filarmonica a Macerata e della Monte dell’Olmo a Corridonia. "Dopo un giugno ottimo – esordisce Antonini, presidente del Centro Nuoto Macerata che cura la Filarmonica dal 2020- purtroppo il luglio autunnale è stato un disastro. A Ferragosto siamo stati pieni e in generale agosto sta andando bene. Non posso ancora fare un paragone con l’estate scorsa, certo l’ideale sarebbe godere di una appendice di caldo fino all’inizio delle scuole".

La vostra proposta è all’insegna del relax, come stanno rispondendo i giovani? "Sono stato in vacanza al mare e devo dire che ho riscontrato meno gente non solo negli chalet, ma anche in spiaggia libera. Quindi non è una questione di costi. Ho la sensazione che i giovani, rispetto alla mia generazione, siano più sedentari. Noi partivamo la mattina e tornavamo la sera dal mare, ora invece stanno a casa su Netflix, la playstation, il telefonino con i social eccetera". Avendo l’impianto in via Valenti e quindi all’ingresso nord di Macerata, state giovando anche dei turisti? "Un po’ sì, abbiamo avuto presenze di inglesi, francesi e olandesi. Per la prossima stagione cercheremo di organizzare un servizio navetta o qualche corsa in più delle corriere dal centro città".

Gianluca Pecchia, invece, è presidente del Blu Gallery Team che da inizio giugno ha rilevato la gestione della piscina di Corridonia in via Crocefisso, oltretutto rimasta inattiva nel 2024. "Da noi è stato un Ferragosto da tutto esaurito – spiega – abbiamo proposto anche un menù con spaghetti e frittura di pesce. Così come ci piace puntare sui dj set". E il resto dell’estate? "Beh luglio è stato pessimo anche perché è stato tempo brutto in parecchi fine settimana, proprio nelle giornate in cui si registra più affluenza". Che tipo di clientela avete? "Prettamente famiglie perché la vasca specifica per i piccoli fa sì che vengano per farci divertire i figli. Abbiamo anche clienti che ci scelgono proprio da Civitanova". Per voi non è possibile fare un confronto con estati precedenti, ma almeno può dirci se è in cantiere un bis? "Naturalmente dovrò parlarne con la proprietà, ma al momento io ti dico di sì".