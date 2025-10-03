"A Borgo Rancia le diffide non bastano"

"Le diffide formali non bastano: servono azioni concrete come fermi amministrativi per chi ha un’auto, pignoramenti per chi lavora, un recupero crediti vero. Non si può scaricare tutto tagliando servizi essenziali e colpendo anche chi ha sempre pagato, dato che l’impianto è centralizzato". L’ex assessore Flavia Giombetti interviene sulla situazione dei 46 appartamenti di Borgo Rancia, a Tolentino, dove alloggiano altrettante famiglie. Nei giorni scorsi l’amministrazione ha lanciato l’aut aut agli inquilini morosi: per chi ha posizioni debitorie con il condominio o per canoni di occupazione non regolarizzati e non ha ancora concordato con il Comune piani di rientro, dal 10 ottobre verranno sospesi i servizi di riscaldamento e acqua calda. "Oggi il sindaco annuncia distacchi di acqua calda e riscaldamento facendo finta di aver trovato la soluzione al problema dei morosi – afferma Giombetti –. Ma se siamo arrivati fin qui è perché il Comune è rimasto con le mani in mano. Quando ero in giunta avevo iniziato a rimettere ordine: l’obiettivo, dopo la chiusura dei container, era portare chiarezza e giustizia anche qui. Oggi invece si preferiscono annunci e scorciatoie che rischiano solo di colpire chi ha sempre fatto il proprio dovere. C’è poi una verità che nessuno dice: a Borgo Rancia vivono famiglie non terremotate, che quindi non sarebbero dovute starci fin dall’inizio. A questo si aggiungono assegnazioni fantasma senza alcun atto amministrativo a copertura, residenze concesse a pioggia e perfino ricongiungimenti familiari dall’estero senza alcuna certificazione a supporto, con tanto di assegnazione di alloggi più grandi. E ricordiamo che nelle Sae i ricongiungimenti familiari sono addirittura vietati. Una gestione disordinata, arbitraria e ingiusta di cui il Comune ha tutta la responsabilità. Sarei curiosa di sapere una cosa: visto che a breve questi alloggi passeranno a gestione Erap, si intende davvero assegnarli a chi non ne ha il diritto? E soprattutto: il Comune ha intenzione di recuperare prima i debiti accumulati nel tempo o pensa di lasciar correre, scaricando ancora una volta tutto sulla collettività? Sarebbe grave se, dopo anni di immobilismo, ci si limitasse a passare la patata bollente ad altri senza veder rientrare nemmeno un euro. Quanto ai piani di rientro, ci sono famiglie con debiti da 7, 8, persino 9mila euro. Pensiamo davvero che con 100 euro al mese si possa risolvere tutto? Sarebbe solo un’illusione e una presa in giro verso chi rispetta le regole".