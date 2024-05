"A breve chiuderà la caserma, siamo preoccupati"

C’è preoccupazione nelle aree del sisma dopo la denuncia per ricettazione, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Camerino, di sette operai impegnati nella ricostruzione che hanno rubato materiale dai cantieri in cui lavoravano. Tutti del casertano, cinque di essi sono pregiudicati, avevano fatto razzia di gruppi elettrogeni, elettrodomestici, televisori, trapani professionali, canalette in rame, effigi sacre, poltrone, oggetti di antiquariato in ottone. L’episodio segue di una settimana l’arresto di altri due operai della ricostruzione, sorpresi a rubare in una casa inagibile. Particolare apprensione da parte del sindaco di Ussita, Silvia Bernardini (nella foto), uno dei comuni in cui questi operai avevano agito, che purtroppo sta per perdere la locale stazione dei carabinieri: "Condanno con fermezza questi atti vigliacchi, vili. Questi soggetti si approfittano della fiducia che la popolazione ripone in essi per la ricostruzione delle case e questo è il loro modo di ripagarla. Sono particolarmente preoccupata – aggiunge –, perché presto Ussita non avrà più una caserma dei carabinieri, rimarrà solo la Forestale. Eppure per noi la presenza dell’Arma è fondamentale per questo ritengo che il percorso di razionalizzazione che si sta portando avanti a livello nazionale andava almeno sospeso nel nostro territorio. Senza carabinieri, che svolgono un lavoro importantissimo e di cui ho immensa stima, soggetti come quelli denunciati girerebbero ancora indisturbati". In allerta anche Luigi Spiganti di Visso, che ieri mattina ha subito richiesto di "aumentare il personale dell’Arma sul territorio, perché la ricostruzione sta portando nel territorio gente di tutti i tipi. È necessario aumentare i controlli". Più cauto, ma comunque in allerta, il sindaco di Castelsantangelo sul Nera, Mauro Falcucci: "Al momento non mi risulta alcuna segnalazione nel mio territorio, ma comunque abbiamo una bella rete di videosorveglianza quindi per i malfattori sarebbe molto difficile appropriarsi di materiale ingombrante senza essere notato".

