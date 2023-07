A breve i lavori per riaprire il sottopasso

Sottopasso del Convitto nazionale, scoperta la causa delle infiltrazioni d’acqua: provengono da un terrazzo privato di un’abitazione. Ora via ai lavori e in breve tempo sarà riaperto. Il tunnel che permette il passaggio, dal lato di via Piave e via Mameli, al centro storico, sotto l’arco di Porta Montana, è stato anche oggetto di una recente interrogazione della consigliera Stefania Monteverde (Macerata Bene Comune), in quanto chiuso da tempo. "Da diverso tempo quel sottopasso presenta problemi – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Marchiori –, si erano verificate delle infiltrazioni l’anno scorso ed eravamo intervenuti con lavori di ripristino. Era stata sigillata tutta la scalinata a salire ed erano state rifatte le lastre di marmo, così il problema sembrava risolto". Poi, però, nonostante il sottopasso fosse stato sistemato, con le piogge del periodo invernale si erano verificate ancora infiltrazioni, "sulla parte più a monte, verso il centro quindi, che erano andate a intaccare l’intonaco e anche l’impianto elettrico – sottolinea Marchiori –. Il passaggio lì non era più sicuro, poteva essere pericoloso. Così, siamo andati alla ricerca della causa e di recente si è scoperto che le infiltrazioni provengono da un terrazzo di proprietà privata, che si trova proprio sopra l’ingresso dal passaggio pedonale dal lato del centro storico. Il Comune si è quindi messo d’accordo con il proprietario dell’abitazione, si procederà a un intervento condiviso ripartendo la spesa, come prevede il codice civile. Partiranno i lavori di impermeabilizzazione della pavimentazione del terrazzo e di ripristino. Contiamo di sistemarlo e quindi riaprirlo al pubblico per l’inizio dell’anno scolastico".

c. g.