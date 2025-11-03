A Busto Arsizio sferra un colpo magistrale

eurotek laica uyba

1

cbf balducci

3

EUROTEK LAICA UYBA: Seki 1, Parra 4, Eckl 7, Obossa 26, Gennari 7, Van Avermaet 3, Pelloni (L), Battista 14, Diouf, Torcolacci, Metwally. Non entrate: Parlangeli, Schmit, Dozzo Zakirova (L). All.: Barbolini.

CBF BALDUCCI MACERATA: Bonelli 1, Kokkonen 22, Mazzon 10, Decortes 19, Kockarevic 3, Clothier 9, Caforio (L), Piomboni 6, Bresciani, Ornoch, Batte. Non entrate: Capodacqua (L), Sismondi, Crawford. All.: Lionetti.

Arbitri: Serafin, Goitre.

Parziali: 24-26 25-13 22-25 19-25.

Note - Spettatori: 1.225, Durata set: 31’, 23’, 32’, 27’; Totale: 113’. MVP: Bonelli.

Colpo grosso della Cbf Balducci a Busto Arsizio che in quattro set batte le lombarde della Eurotek Laica Uyba.

Le maceratesi danno seguito alla vittoria di giovedì contro la Omag-Mt e salgono a quota 11 nella classifica dell’A1 di volley femminile. In attacco si fanno sentire Kokkonen (22 punti) e Decortes 19, le maceratesi si fanno apprezzare a muro (9, di cui 4 di Mazzon); dall’altra parte Obossa è la top scorer con 26 punti, buona prova dell’ex Battista con 14 palloni messi a terra. Nel primo set la Cbf Balducci si fa apprezzare (13-19), ma c’è il rientro delle locali (18-20 e 21-21). Le ragazze di coach Lionetti arrivano prima al set ball e chiudono alla seconda occasione 24-26 (Clothier 5 punti e il 75% in attacco).

Nel secondo Obossa sale in cattedra al servizio (10-3 sul suo turno): il divario diventa incolmabile e finisce 25-13. Nel terzo set la Cbf Balducci ritrova il gioco di inizio gara fino all’11-14, poi Busto ribalta il risultato (18-16), a quel punto prendono in mano la situazione Decortes (8 nel set) e Kokkonen (7 per la finlandese) fino al 22-25.

Nel quarto le arancionere non mollano la presa e con un 62% in attacco e i 7 punti di Kokkonen (78%) chiudono la sfida 19-25 conquistando 3 punti davvero pesanti.