A caccia di turisti originari dell’Italia

Prende il via ufficialmente a Recanati il progetto Italea. Si propone di attrarre italiani all’estero e italo-discendenti desiderosi di scoprire i luoghi e le tradizioni delle proprie origini e offre loro una vasta gamma di servizi per agevolare i viaggi in Italia: una rete che avrà il compito di informare, accogliere ed assistere i viaggiatori, offrendo un’esperienza unica e personalizzata. "Come assessore ma anche come componente dei Marchigiani all’estero per Anci Marche - fa presente l’assessora alle Culture Rita Soccio - ho più volte evidenziato il potenziale del nostro MeMa (Museo dell’Emigrazione Regionale) come attrattiva fondamentale".