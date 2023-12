A Casette Antonelli incontro con Morgoni

Appuntamento domani, alle 21, all’interno della Taverna Marubini dove il candidato sindaco del centrosinistra, l’ex parlamentare del Pd Mario Morgoni, farà tappa insieme ai membri della sua coalizione per parlare con gli abitanti della zona di Casette Antonelli, a Potenza Picena. "Incontrerò i residenti per ascoltare le loro esigenze e proposte, in modo da illustrare le linee del progetto amministrativo con cui ci presenteremo agli elettori nell’appuntamento elettorale della prossima primavera – spiega Morgoni –. Di fronte a forze politiche di maggioranza che non sono in grado di esprimere un candidato e rifuggono ogni confronto, e di fronte a una amministrazione che utilizza le istituzioni per fare una campagna elettorale di parte, caratterizzata da abbuffate milionarie e giochi di prestigi, la nostra scelta è quella di un impegno serio per dare una prospettiva di progresso al nostro Comune".