A cena con... Bellante

Un viaggio dentro la storia, esattamente nel 1800. E’ quanto ci sarà venerdì, sabato e domenica ad Appignano, in piazza Umberto I, per la terza edizione di "Marche Storie, racconti e tradizioni dai Borghi in festa", promosso della Regione e dal titolo "La Notte del Bellente". Sarà un viaggio nel 1800 con cena storica, ogni sera alle 20, per rievocare la vicende del brigante appignanese Pietro Masi, detto "Bellente", capo di una di una delle tante bande di insorgenti dell’epoca napoleonica. La piazza centrale del borgo sarà illuminata con lanterne e candele per ricreare l’illuminazione dell’epoca. "Vogliamo offrire ai partecipanti un indimenticabile viaggio nel tempo e nella storia – dice il sindaco Mariano Calamita -. Rivivremo la breve vita di Pietro Masi, dall’infanzia tra i vicoli di Appignano fino alle campagne in cui si aggirò fuggiasco e dove morì braccato dai gendarmi". La rappresentazione teatrale e musicale è coordinata dal direttore artistico del teatro di Appignano, Alessandro Battiato. "La sceneggiatura è stata realizzata su ricerche storiche accurate e racconterà il periodo di annessione del territorio marchigiano al Regno d’Italia nel 1808", dice l’assessore alla Cultura Federica Arcangeli. "Tre giorni di grande festa che permetteranno a visitatori di conoscere poi la nostra antica arte ceramica, tramite le visite aperte nei laboratori dei maestri vasai e nelle botteghe dei numerosi artigiani", aggiunge l’assessore al Turismo, Stefano Montecchiarini. Per partecipare alle cene, prenotare al numero 3202431500.