A cena con gli autori da Zolfo:. Spadoni racconta la sua Zerofollia

A Porto Potenza Picena prenderà il via domani la rassegna "Libri allo Zolfo - A cena con gli autori per un’eruzione di saperi e sapori". In pratica ogni settimana all’interno dello chalet Zolfo, dopo la cena d’autore dello chef Andrea Zucconi (inizio ore 20.30, info e prenotazione tavoli allo 07331874200, costo 20 euro), il curatore Michele Rossi dialogherà volta per volta con i vari scrittori invitati. A inaugurare la rassegna sarà il sambenedettese Giulio Spadoni con il libro "La mia irreversibile Zerofollia" (Atena Edizioni): è la storia di un sorcino che ce l’ha fatta, un racconto lungo 45 anni che inizia nel 1977 con la fuga di casa ad 11 anni per assistere al primo dei 44 concerti per arrivare ai giorni nostri. Il tutto condito da tanti aneddoti, molti dei quali inediti, conscio della fortuna di aver conosciuto di persona il suo mito, averci lavorato insieme (in qualità di promoter di grandi eventi), aver condiviso momenti conviviali, compresa una visita nella sua casa romana, ed avergli fatto anche da controfigura. Ovviamente si parlerà anche delle origini marchigiane di Renato Fiacchini, in arte Zero, con alcuni aspetti poco conosciuti ad esse legati. La rassegna proseguirà nei successivi giovedì con Piero Massimo Macchini, Paolo Martocchia e Terenzio Traisci.