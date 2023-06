A cena con il priore e un flash mob

Questa sera a Visso va in scena la "Notte romantica" in uno dei Borghi più belli d’Italia, in concomitanza della Festa di San Giovanni Patrono. Alle 17.30 offerta dei ceri, processione e messa in onore del patrono San Giovanni Battista. Alle 20.30 "A cena col priore", in piazza Maria Cappa, ovvero cena sociale organizzata dall’associazione Torneo delle Guaite. Alle 21.30 esibizione del gruppo di tamburini "I lupi di Visso". Gli organizzatori invitano a scattare un selfie romantico con il Torneo delle Guaite (rievocazione storica). Inoltre, è previsto anche il flash mob "Unplugged": basta portare con sé uno strumento, scegliere un angolo, una via o una piazzetta e partecipare! Anche Cingoli, Montecosaro e San Ginesio ospitano un’iniziativa simile.