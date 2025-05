"A ciascuno il suo diavolo". L’ultimo romanzo di Guaccio

Venerdì, alle 18, la libreria Mondadori Bookstore, al Retail Park di contrada Pace (Oasi) a Tolentino, ospita la presentazione dell’ultimo romanzo di Gennaro Maria Guaccio "A ciascuno il suo diavolo".

L’autore farà il bis sabato, alla stessa ora, alla biblioteca comunale "M. Ciocchetti" di Belforte. A Tolentino presenterà l’ispettore Ennio Monachesi, mentre a Belforte la vicesindaco Mariella Migliorelli. "I diavoli – si legge nella scheda del libro – generano guerra e morte, ma anche semplici attacchi di panico o scelte di vita sbagliate. Greta, il diavolo della protagonista, trovandosi di fronte a uno "spirito semplice e devoto", fallisce: di qui l’inaspettato capovolgimento finale per il quale Greta sembra vicina a quel Lui di cui era fino a poco prima nemica". Guaccio (nella foto) è uno scrittore napoletano che ha conosciuto questa parte delle Marche quando la pandemia suggerì alle Unitre di tutta Italia di unirsi in un unico canale per dare opportunità ai tanti iscritti di seguire corsi online.