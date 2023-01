A Ciattaglia l’interim del settore "Cultura"

Con il pensionamento di Gianluca Puliti, vicesegretario e dirigente per anni di vari settori all’interno del Comune, si è aperta per l’amministrazione la necessità di a coprire i vari settori rimasti scoperti come quello del Welfare e cultura e quello dei Servizi sociali. La prima casella a essere "riempita" è stata quella della cultura che è stata assegnata "ad interim" all’attuale dirigente del settore Finanziario, Simone Ciattaglia. Ma la nomina potrebbe diventare definitiva nei prossimi mesi, visto che verrà aumentata in città la presenza di Andrea Castellani, attuale dirigente al Comune di Civitanova e, per ora, in comando per un solo giorno a settimana (da novembre) al Comune di Macerata. L’intenzione del sindaco Sandro Parcaroli è di aumentare i suoi giorni di lavoro ai servizi Finanziari fino ad arrivare a un "servizio completo". Resta ancora scoperto, invece, l’ambito dei Servizi sociali per cui, in un primo momento, si era anche pensato di estendere l’incarico del comandante Danilo Doria (attuale dirigente della polizia locale e responsabile anche dei Servizi demografici), ma probabilmente invece si procederà con un concorso per la nomina di un nuovo dirigente.