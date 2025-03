A Cingoli la presentazione del fondo musicale Puccetti

Non solo musica, in tempi ormai remoti, nell’antico palazzo della nobile famiglia Puccetti di Cingoli. Anche spettacoli, rappresentati nell’adiacente struttura divenuta teatro, poi edificio privato. Il palazzo Puccetti si trova lungo la via Castiglioni, nel rione Spineto. Appartenuta alla famiglia Blancatelli estintasi, l’imponente struttura fu acquistata verso la fine del ‘600 da Bartolomeo Puccetti, allora primo priore. Non mancheranno riferimenti all’edificio ma particolarmente alla straordinaria vivacità policuculturale puccettiana, durante la conferenza che - quinta e ultima della serie della rassegna "Domeniche a Santo Spirito" programmata dal Comune, nel’omonimo Auditorium - domenica alle 17, sarà tenuta da Annarosa Vannoni musicologa e già direttrice della biblioteca del Conservatorio musicale "Giovan Battista Martini" di Bologna.

Con la sua esposizione, la relatrice propone "Una serata di musica in casa del conte Puccetti di Cingoli – Presentazione del fondo musicale Puccetti del Conservatorio Martini di Bologna". All’inizio del ‘900, la famiglia Puccetti donò all’istituzione felsinea il proprio fondo musicale, sottoposto a un accurato lavoro di catalogazione dall’esperta Vannoni. L’intrattenimento è abbinato alla presentazione del disco intitolato "Ariette e divertimenti da camera", registrato dal complesso ArsEmble, edito l’anno scorso dalla Tactus e dedicato alle più belle pagine del fondo musicale Puccetti. "L’appuntamento – ha sottolineato il sindaco, Michele Vittori – costituisce una bella occasione per conoscere e apprezzare un altro importante capitolo della storia culturale cingolana".

Gianfilippo Centanni